Θεσσαλονίκη: Εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα – Αστυνομικοί έσβησαν τη φωτιά

Στόχος εμπρησμού έγινε σήμερα τα ξημερώματα ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστο άτομο πλησίασε γύρω στις 03:30 το όχημα που ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Γληνού και Σπάρτακου. Τοποθέτησε πλάκες παραφίνης στο πίσω αριστερό ελαστικό του οχήματος και στη συνέχεια έβαλε φωτιά.

Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρα, πριν λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Επί τόπου έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο.