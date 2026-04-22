MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα – Αστυνομικοί έσβησαν τη φωτιά

THESTIVAL TEAM

Στόχος εμπρησμού έγινε σήμερα τα ξημερώματα ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστο άτομο πλησίασε γύρω στις 03:30 το όχημα που ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Γληνού και Σπάρτακου. Τοποθέτησε πλάκες παραφίνης στο πίσω αριστερό ελαστικό του οχήματος και στη συνέχεια έβαλε φωτιά.

Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρα, πριν λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Επί τόπου έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

