Υπόθεση εξαφάνισης 43χρονης στο Ηράκλειο: Τι είπε στην αστυνομία ο πρώην σύντροφός της που αυτοκτόνησε

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρακλείου αλλά και του πρώην συντρόφου της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του έξω από ένα εξωκλήσι κοντά στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Όπως έγραψε το CRETA24, ο άνδρας προσήχθη χθες Δευτέρα (20/04) στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου κλήθηκε να δώσει κατάθεση και βρισκόταν εκεί μέχρι τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι με την 43χρονη έχουν χωρίσει και ότι έχει προχωρήσει τη ζωή του. Ανέφερε μάλιστα πως τόσο η ίδια όσο και εκείνος έχουν νέους συντρόφους.

Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς τι έκανε την 19η Απριλίου, ημέρα εξαφάνισης της 43χρονης, υποστήριξε πως ήταν βόλτα με τη μηχανή.

Λίγες ώρες μετά την κατάθεσή του στην αστυνομία, ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης Ελευθερίας εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του, έξω από ένα εξωκλήσι κοντά στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών παίρνει πλέον νέα τροπή και εξελίσσεται σε θρίλερ, με τις αστυνομικές αρχές να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις έρευνες για τον εντοπισμό της.