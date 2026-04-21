Προκαλεί ξανά η Τουρκία: Οι ελληνικοί χάρτες αλιείας χαράσσουν “φανταστικά σύνορα” σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Σε νέα αμφισβήτηση ελληνικών θαλάσσιων ρυθμίσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε σήμερα (21/04) η Άγκυρα, με το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να χαρακτηρίζει «άκυρες» τις απαγορεύσεις αλιείας που, κατά την τουρκική θέση, επιβάλλονται από την Ελλάδα σε περιοχές όπου «δεν έχει δικαιοδοσία».

Η σχετική θέση μεταδόθηκε, σύμφωνα με το TRT World, με αφορμή τους χάρτες που δημοσιοποιεί η ελληνική Αρχή Ελέγχου Αλιείας.

Η Τουρκία απορρίπτει τους χάρτες που, όπως υποστηρίζει, «σχεδιάζουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα» μεταξύ των δύο χωρών και παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία.

«Οι χάρτες που χαράσσουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και που παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία σε αυτές τις περιοχές, είναι άκυροι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ προσθέτει ότι «οι παράνομες απαγορεύσεις που επιβάλλει η Ελλάδα σε δραστηριότητες αλιείας πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων της, σε περιοχές και θαλάσσιες ζώνες όπου δεν έχει δικαιοδοσία, καθώς και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυρες και χωρίς ισχύ για την Τουρκία».

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει τη θέση της ότι τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν «με ειλικρινή και ολοκληρωμένη προσέγγιση, βάσει του διεθνούς δικαίου, της ισότητας και της καλής γειτονίας», στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Αθήνας για Φιλικές Σχέσεις και Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023.