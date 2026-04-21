Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης από σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 21 Απριλίου έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, από τις 9.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.
- Χαϊδάρι: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου
- Λιοσίων: Σήμερα θα προσπαθήσουν να ξυπνήσουν την 16χρονη που παρασύρθηκε από την μηχανή – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
- Θεσσαλονίκη: Αστυνομική συνοδεία-αστραπή οδήγησε σε ασφαλή γέννα – “Νόμιζα δεν θα έρθουν, έμεινα έκπληκτος”