Φάμελλος: Η Ελλάδα να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ

Να συνταχθεί, με το αίτημα του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ, καλεί την ελληνική κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Ειδικότερα σε δήλωσή του, τονίζει ότι «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να χαράξει μια πορεία σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα, τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης, αλλά και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού».



Ο κ. Φάμελλος επισημαίνει ότι το σχετικό αίτημα έχουν προσυπογράψει η Σλοβενία και η Ιρλανδία ενώ, όπως υποστηρίζει, η πρόταση του Ισπανού πρωθυπουργού συγκεντρώνει ευρύτερη υποστήριξη τόσο από Ευρωπαίους αξιωματούχους όσο και από την κοινωνία των πολιτών. Παράλληλα, καλεί τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα να λάβουν σαφή θέση απέναντι στην πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί για παραβίαση του Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Επίσης, ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση του έναντι του Ισραήλ κατά του Λιβάνου και της Γάζας. Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση «έχει χρέος να πράξει το αυτονόητο», τόσο με βάση το Διεθνές Δίκαιο όσο και υπό το πρίσμα των εθνικών συμφερόντων.



Η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου

«Σήμερα στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών των 27, η Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Ένα αίτημα, το οποίο έχουν ήδη προσυπογράψει η Σλοβενία και η Ιρλανδία και έχει τη στήριξη πολλών Ευρωπαίων πολιτικών και αξιωματούχων και κυρίως της κοινωνίας των πολιτών.

Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να σταθεί επιτέλους στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να χαράξει μια πορεία σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα, τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης, αλλά και τις παραδόσεις του Ελληνικού λαού.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου, από τη γενοκτονία της Γάζας ως την εισβολή και ισοπέδωση του Νότιου Λιβάνου, που διαπράττει ο καταδικασμένος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του. Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση έχει χρέος να πράξει το αυτονόητο έναντι του Διεθνούς Δικαίου αλλά και έναντι των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας.

Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, οι παράνομοι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη, η βία κατά αμάχων στον Λίβανο και η νομοθέτηση της θανατικής ποινής για τους Παλαιστίνιους δεν μπορούν να συνεχίζονται, υπό τη σιωπή και τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας οφείλουν να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, που παραβιάζει κάθε έννοια του Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου».