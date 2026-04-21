Λευτέρης Πετρούνιας: Τα κορίτσια μαζί με τη γυναίκα μου είναι οι μεγαλύτερές μου θαυμάστριες, είμαι πολύ τυχερός

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση παραβρέθηκαν σε συνέδριο για τον αθλητισμό και την ψυχική ανθεκτικότητα.

Εκεί, τους συνάντησε η κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και το ζευγάρι παραχώρησε δηλώσεις όπου μίλησαν για την οικογενειακή τους ευτυχία και ισορροπία.

«Ο πρωταθλητισμός είναι κομμάτι της ζωής μας αλλά προσπαθούμε να μη μεταφέρουμε τίποτα από αυτό στο σπίτι μας, να μην συζητάμε για την προπόνηση. Τον σταματάω (σ.σ τον Λευτέρη) πολλές φορές, αν και μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ μας. Το σπίτι είναι χώρος ξεκούρασης, παιχνιδιού και συνάντησης της οικογένειας», ανέφερε αρχικά η Βασιλική Μιλλούση.

«Πρέπει να περνάμε όμορφα στο σπίτι μας. Μόνο όταν είμαι τραυματισμένος… μουρμουράω», πρόσθεσε ο Λευτέρης Πετρούνιας από την πλευρά του.

«Τα κορίτσια μαζί με τη γυναίκα μου είναι οι μεγαλύτερές μου θαυμάστριες. Είμαι πολύ τυχερός. Είναι πολύ υποστηρικτικές, με παροτρύνουν να ταξιδέψω και με περιμένουν με την ίδια αγάπη όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα», συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Λευτέρης Πετρούνιας

