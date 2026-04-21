MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται, όλες οι ημερομηνίες για ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, Δημόσιο

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ξεκινά στο τέλος της εβδομάδας η καταβολή των συντάξεων Μαΐου 2026, με χιλιάδες δικαιούχους να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους νωρίτερα από το τέλος του μήνα.

Οι πληρωμές ακολουθούν τη γνωστή διαδικασία του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ τα ποσά καταβάλλονται, όπως κάθε μήνα, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 πληρώνονται:

-Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)
-Οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά το 2017 μέσω ΕΦΚΑ
-Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 πληρώνονται:

Οι κύριες συντάξεις των ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, τράπεζες)
Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

