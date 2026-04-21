Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται, όλες οι ημερομηνίες για ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, Δημόσιο

Ξεκινά στο τέλος της εβδομάδας η καταβολή των συντάξεων Μαΐου 2026, με χιλιάδες δικαιούχους να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους νωρίτερα από το τέλος του μήνα.

Οι πληρωμές ακολουθούν τη γνωστή διαδικασία του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ τα ποσά καταβάλλονται, όπως κάθε μήνα, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 πληρώνονται:

-Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

-Οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά το 2017 μέσω ΕΦΚΑ

-Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 πληρώνονται:

Οι κύριες συντάξεις των ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, τράπεζες)

Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου