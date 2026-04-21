MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – 21χρονος οδηγός χωρίς κράνος έσπειρε τον τρόμο στους δρόμους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να φέρει προστατευτικό κράνος, ενώ είχε προβεί και στην απόκρυψη των στοιχείων της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος.

Νωρίτερα, σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ο 21χρονος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Κατά την προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, προέβη σε σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, κίνηση με υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση σε μονόδρομο αντίθετα με την προβλεπόμενη κατεύθυνση.

Η επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και απείθεια.

Θεσσαλονίκη Καταδίωξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

