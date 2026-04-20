Δημήτρης Σταρόβας για το εγκεφαλικό: Ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου, στο τέλος είχα κρίσεις πανικού και αρρυθμίες

Για το σοβαρό εγκεφαλικό που πέρασε τον Μάιο του 2024 μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας, σημειώνοντας πως δεν παραπονιέται, καθώς θεωρεί πως μόνος του δημιούργησε ό,τι έπαθε.

Όπως εξήγησε σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» τη Δευτέρα 20 Απριλίου, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας για αρκετά χρόνια, ωστόσο από φόβο δεν πήγαινε στους γιατρούς. Λίγο καιρό πριν το επεισόδιο, τα προβλήματα είχαν επιδεινωθεί, σε σημείο που πάθαινε κρίσεις πανικού και αρρυθμίες πολύ συχνά.

Ο Δημήτρης Σταρόβας είπε αναλυτικά: «Όλα μέσα στη ζωή είναι. Εγώ δεν παραπονιέμαι γιατί ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου. Είχα ενοχλήσεις για πάνω από δέκα χρόνια και δεν πήγαινα στον γιατρό. Φοβόμουν. Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω στο τέλος γιατί είχα καταντήσει να έχω κρίσεις πανικού, αρρυθμίες, ταχυπαλμίες…».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο μουσικός μίλησε για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί αυτή τη σεζόν, επισημαίνοντας πως στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα για εκείνον λόγω της ομιλίας του: «Στην πρώτη πρόβα για την παράσταση “Εκείνος και εκείνος” απελπίστηκα τόσο πολύ, από τον εαυτό μου. Είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει άλλον για τον ρόλο μου, αλλά επέμενε -και τα παιδιά βέβαια- και τελικά μου βγήκε σε καλό. Το πρόβλημα της ομιλίας το έχουμε προσαρμόσει στον ρόλο», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε την πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή μετά το εγκεφαλικό: «Η πρώτη φορά που εμφανίστηκα στη σκηνή μετά το ισχαιμικό ήταν στους “Άγαμους” και η αλήθεια είναι ότι είχα αναστολές, γιατί δεν μπορούσα να αποδώσω όπως ήθελα και δεν ήθελα να με λυπούνται, αλλά τελικά βγήκε σε καλό, γιατί επειδή το διακωμωδούσαμε, το κοινό έφευγε λυτρωμένο. Έχω εισπράξει αγάπη για τρεις ζωές», τόνισε.



Κλείνοντας, ο Δημήτρης Σταρόβας ανέφερε: «Τρία πράγματα με έχουν σώσει, το χιούμορ, οι φίλοι και η μουσική. Μέσα από αυτά έχω περάσει πολύ δύσκολες παραστάσεις, όπως και αυτή με το ισχαιμικό επεισόδιο».