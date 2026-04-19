Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας στο Φαράγγι του Βίκου

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας στο Φαράγγι του Βίκου.

Η γυναίκα ελβετικής καταγωγής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο ορεινό μονοπάτι της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τραυματίας φέρει κάκωση στο κεφάλι αλλά ευτυχώς διατηρεί τις αισθήσεις της. Τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν με ομάδα εννέα ατόμων.

Οι διασώστες έχουν ήδη φθάσει στο σημείο προχώρησαν στην ακινητοποίηση της και αναμένουν την άφιξη του ελικοπτέρου για να μεταφερθεί εντός της επόμενης ώρας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ιεωννίων.

Φαράγγι Βίκου

