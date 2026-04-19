Σοκ στη Λιοσίων: Γνώριμος των Αρχών ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε 16χρονη

Γνώριμος των Αρχών φέρεται να είναι ο Σουδανός οδηγός που το Σάββατο παρέσυρε και εγκατέλειψε μια 16χρονη στη λεωφόρο Λιοσίων, προκαλώντας σοκ και έντονο προβληματισμό για την επαναλαμβανόμενη παραβατική του δράση.

Ο δράστης εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη, υποστηρίζοντας κατά τη σύλληψή του ότι σκόπευε να παραδοθεί αυτοβούλως. Ωστόσο, τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πώς βρισκόταν ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, στις 3 Δεκεμβρίου 2024 είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών έξω από σχολικά συγκροτήματα στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, φέρεται να ήταν μέλος δεκαμελούς σπείρας που είχε εξαρθρωθεί από την Ελληνική Αστυνομία.

Παρά τη σύλληψη και τη σοβαρότητα των κατηγοριών, ο Σουδανός βρισκόταν εκτός φυλακής, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πρόληψης και αποτροπής της εγκληματικότητας.

Το νέο περιστατικό, με θύμα μια ανήλικη που απλώς διέσχιζε τον δρόμο, αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τους κινδύνους που εγκυμονεί η επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα. Η κατάσταση της υγείας της 16χρονης δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, ενώ η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τόσο τη Δικαιοσύνη όσο και την κοινή γνώμη τις επόμενες ημέρες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ εξετάζονται όλες οι πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του παρελθόντος του δράστη και των συνθηκών που οδήγησαν στο νέο αυτό περιστατικό.