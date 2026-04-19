To Ταφικό Έθιμο του Πόντου αναβιώνει σήμερα στα κοιμητήρια Καλαμαριάς

THESTIVAL TEAM

Η Αδελφότητα Κρωμναίων της Καλαμαριάς αναβιώνει και φέτος για 55η συνεχή χρονιά, το Ταφικό Έθιμο των Ποντίων, την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., στα Κοιμητήρια Καλαμαριάς, μπροστά στο εκκλησάκι της Αναστάσεως του Λαζάρου.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον ιδιαίτερα και συμβολικά έθιμα της ποντιακής παράδοσης, που διατηρεί ζωντανή τη συλλογική μνήμη και τον διαχρονικό δεσμό με τους προγόνους. Το Ταφικό Έθιμο, το οποίο αναβιώνει κάθε χρόνο την Κυριακή του Θωμά, μακριά από τη συμβατική έννοια του πένθους, εκφράζει την αγάπη, τη μνήμη και τη βαθιά πίστη στη συνέχεια της ζωής.

Σύμφωνα με την ποντιακή παράδοση, από την ημέρα της Ανάστασης έως και την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, οι ψυχές των κεκοιμημένων βρίσκονται κοντά στους ζωντανούς. Ιδιαίτερα την Κυριακή του Θωμά, οι Πόντιοι τιμούν τους νεκρούς τους όχι με θρήνο, αλλά με παρουσία, προσευχή και κοινή μνήμη.

Η εκδήλωση ξεκινά με επιμνημόσυνη δέηση και συνεχίζεται με τη συγκέντρωση συγγενών και φίλων γύρω από τους τάφους των αγαπημένων τους προσώπων. Εκεί, μέσα σε μια ατμόσφαιρα κατάνυξης αλλά και αναστάσιμης ελπίδας, στρώνονται τραπέζια με παραδοσιακά εδέσματα, ενώ η ποντιακή λύρα συνοδεύει συμβολικά το αντάμωμα μνήμης και τιμής.

Η Αδελφότητα Κρωμναίων και ο Δήμος Καλαμαριάς καλούν τους πολίτες να βρεθούν την Κυριακή στα Κοιμητήρια της Καλαμαριάς και να βιώσουν αυτή τη σημαντική πολιτιστική και πνευματική εμπειρία, σε ένα αντάμωμα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και διαφυλάσσει έναν πολύτιμο κρίκο της ποντιακής κληρονομιάς.

Καλαμαριά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Άρης-Βόλος: Ο Ρόουζ παρτενέρ του Φαμπιάνο στην άμυνα των “κιτρινόμαυρων” – Αναλυτικά η ενδεκάδα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 20 έως 24 Απριλίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκκληση για ταυτοποίηση της γυναίκας που παρασύρθηκε από δίκυκλο την Μεγάλη Παρασκευή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ρόδος: Παίκτης πλάκωσε στο ξύλο διαιτητή σε αγώνα εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πλοίο προσπάθησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ και δέχθηκε πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Ηχητικό ντοκουμέντο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Άννα Βίσση: “Έφυγαν” 70.000 εισιτήρια για την συναυλία στο ΟΑΚΑ – Οι σκέψεις για guest star εμφάνιση