Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται στις 13 Ιουνίου τον σύντροφο της, Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία

THESTIVAL TEAM

Την ωραιότερη φάση στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως διανύει η Δανάη Μπάρκα, η οποία και αποφάσισε να κάνει το επόμενο, μεγάλο βήμα στη σχέση με τον Φάνη Μπότση.

Κι αυτό μιας και η νεαρή ηθοποιός αναμένεται να παντρευτεί στη Μεσσηνία στα μέσα του Ιουνίου, το διήμερο 12 με 14 του μηνός, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την σοβαρότητα της σχέσης της.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Κατερίνας Μιχαήλ στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, η τελευτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον τόπο όπου συνδέεται άμεσα με την οικογένεια της ηθοποιού. Πρόκειται για μια ξενοδοχειακή μονάδα με θέα στη θάλασσα, η οποία προσφέρει ένα ειδυλλιακό σκηνικό, ιδανικό για έναν καλοκαιρινό, ρομαντικό γάμο.

Η δεξίωση θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλεσμένους να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε ένα περιβάλλον οικείο για τη Δανάη Μπάρα. Μάλιστα, το γλέντι αναμένεται να είναι τριήμερο, ενώ θα γίνει και ένα after wedding party στη Σέριφο όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Φάνης Μπότσης.

Η λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνει, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, πολλά γνωστά ονόματα από τον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου και της μουσική. Η παρουσία τους θα δώσει έντονα κοσμική ατμόσφαιρα, χωρίς να αλλοιώνει τον προσωπικό και ρομαντικό πυρήνα του γεγονότος.

Όσον αφορά, δε, το νυφικό, που θα φοράει η Δανάη Μπάρκα, θα φέρει την υπογραφή των MI-RO, ενός σχεδιαστικού διδύμου με το οποίο η ηθοποιός διατηρεί στενή φιλική σχέση. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς αντικατοπτρίζει το προσωπικό της γούστο όσο και την ανάηκη της να περιβάλλεται από ανθρώπους που εμπιστεύεται σε μια τόσο σημαντική στιγμή της ζωής της.

Τέλος, δεν αποκλείεται οι ίδιοι σχεδιαστές να επιμεληθούν και τις εμφανίσεις άλλων μελών της οικογένειας, όπως της μητέρας της Δανάης, Βίκυς Σταυροπούλου.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

