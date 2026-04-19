MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κεφαλονιά: Ενδείξεις ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς

|
THESTIVAL TEAM

Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα, με τις αρχές να εμβαθύνουν στην έρευνα και νέα στοιχεία να έρχονται στο φως σχετικά με πιθανούς εμπλεκόμενους και τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας.

Δύο ημέρες μετά την απόφαση για την προφυλάκιση των τριών νεαρών που κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τη Μυρτώ σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης υποστηρίζει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εμπλοκή και άλλων προσώπων στον θάνατό της.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκαταλέγεται και ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ το βράδυ της τραγωδίας και να της απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ.

Όπως προκύπτει, ο συγκεκριμένος άνδρας αντάλλασσε μηνύματα με την 19χρονη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πώς τη γνώρισε ή για ποιον λόγο της έστειλε χρήματα.

Παράλληλα, ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας, κ. Δρακουλόγγονας, σε δηλώσεις του τονίζει ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί υποδηλώνουν πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων, πέραν των τριών κατηγορουμένων.

Κεφαλονιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;

ΔΕΘ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα η 5η Συλλεκτική ΕΧΡΟ με παλιά και νέα αντικείμενα για συλλέκτες κάθε ηλικίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σύσσωμος ο ΠΑΟΚ στο μνημόσυνο του Κλεομένη: Στήθηκε μνημείο στο σημείο της δολοφονίας – Δείτε εικόνες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Πότε κλείνουν οι αιτήσεις στο gov.gr για το Fuel Pass

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Πλοίο προσπάθησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ και δέχθηκε πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Ηχητικό ντοκουμέντο