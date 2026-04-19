Κεφαλονιά: Ενδείξεις ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς

Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα, με τις αρχές να εμβαθύνουν στην έρευνα και νέα στοιχεία να έρχονται στο φως σχετικά με πιθανούς εμπλεκόμενους και τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας.

Δύο ημέρες μετά την απόφαση για την προφυλάκιση των τριών νεαρών που κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τη Μυρτώ σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης υποστηρίζει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εμπλοκή και άλλων προσώπων στον θάνατό της.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκαταλέγεται και ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ το βράδυ της τραγωδίας και να της απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ.

Όπως προκύπτει, ο συγκεκριμένος άνδρας αντάλλασσε μηνύματα με την 19χρονη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πώς τη γνώρισε ή για ποιον λόγο της έστειλε χρήματα.

Παράλληλα, ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας, κ. Δρακουλόγγονας, σε δηλώσεις του τονίζει ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί υποδηλώνουν πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων, πέραν των τριών κατηγορουμένων.