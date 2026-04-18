Σύσσωμος ο ΠΑΟΚ στο μνημόσυνο του Κλεομένη: Στήθηκε μνημείο στο σημείο της δολοφονίας – Δείτε εικόνες

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και απαρέγκλιτης δέσμευσης ενάντια στην οπαδική βία, τελέστηκε σήμερα στην Καλαμαριά το σαρανταήμερο μνημόσυνο του 20χρονου Κλεομένη, ο οποίος δολοφονήθηκε από οπαδό του Άρη στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ, σύσσωμη και ενωμένη, βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας για να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν δικό της άνθρωπο, μετατρέποντας την οδύνη σε μια ηχηρή κραυγή μνήμης και δικαιοσύνης.

Στην τελετή κυριάρχησε η συγκίνηση, καθώς πλήθος φίλων του συλλόγου, συγγενείς και απλοί πολίτες κατέκλυσαν τον χώρο, κρατώντας ζωντανή τη θύμηση ενός νέου που έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης πόλης που αρνείται να συμβιβαστεί με τον παραλογισμό της βίας.

Η ηγεσία και το αγωνιστικό τμήμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσαν δυναμικό και ουσιαστικό παρών, υπογραμμίζοντας πως ο σύλλογος παραμένει στο πλευρό των οικείων του θύματος.

Τη διοίκηση εκπροσώπησαν η CEO των «ασπρόμαυρων», Μαρία Γκοντσάροβα και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, ενώ ο ΑΣ ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε από τους Ησαϊάδη-Μπεκιάρη και το ανδρικό τμήμα χάντμπολ.

