MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Αλεξάνδρα Νίκα επιβεβαίωσε ότι περιμένει κόρη: Η selfie σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και το παιδικό δωμάτιο

|
THESTIVAL TEAM

Μία από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής τους διανύουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς σε λίγο καιρό αναμένεται να υποδεχτούν το δεύτερο παιδάκι τους.

Η όμορφη σύζυγος του δημοφιλή τραγουδιστή συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media και το βράδυ της Παρασκευής (18.04.2026) ανέβασε δύο φωτογραφίες στο Instagram. Η Αλεξάνδρα Νίκα στην πρώτη φωτογραφία επιβεβαίωσε μία πληροφορία που είχε γίνει γνωστή εδώ και καιρό, ότι εκείνη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν κοριτσάκι.

Η επιχειρηματίας δημοσίευσε μία φωτογραφία που φαίνονται κάποια παιδικά σχέδια, με τα οποία θα «ντύσει» το δωμάτιο του μωρού που περιμένει. Ταυτόχρονα σημείωσε ως λεζάντα ότι το δεύτερο παιδάκι της θα είναι κοριτσάκι.

«Προετοιμάζοντας το παιδικό κοριτσίστικο δωμάτιο», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Νίκα, στα αγγλικά.

Λίγο αργότερα η σύζυγός του Κωνσταντίνου Αργυρού που βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της πόζαρε καθισμένη στο αυτοκίνητο, φανερώνοντας πόσο πολύ έχει φουσκώσει η κοιλιά της. Μάλιστα την κρατούσε τρυφερά.

Το ζευγάρι ανυπομονεί να υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειας, ενώ οι δυο τους έχουν και έναν γιο, τον Βασίλη, που λατρεύουν. 

Αλεξάνδρα Νίκα

Αλεξάνδρα Νίκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Το Ιράν απειλεί ότι θα ξανακλείσει τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 9 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 18η Απριλίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τέλος η σεζόν για τον Φώτη Ιωαννίδη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του – Πιθανό το ενδεχόμενο του χειρουργείου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “O Βυσσινόκηπος” του Αντόν Τσέχωφ και απόψε στο Βασιλικό Θέατρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 17χρονη κατήγγειλε πως την βίασε 21χρονος – Είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στον Εύοσμο