Δήμητρα Αλεξανδράκη: Με έχει τυφλώσει ο έρωτας, είχα ξεχάσει πώς είναι

Ερωτευμένη δήλωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, κάνοντας μία αναφορά στην προσωπική της ζωή. Το μοντέλο εξομολογήθηκε πως είχε ξεχάσει πώς είναι να βιώνει τον έρωτα, τον οποίο θεωρεί το πιο όμορφο συναίσθημα. Όσον αφορά δε στα στοιχεία που θέλει να έχει ο σύντροφός της αυτά, όπως είπε, είναι να τη σέβεται και να την εκτιμά.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Cinderella Nights», την Παρασκευή 17 Απριλίου και εκμυστηρεύτηκε πως η ζωή της στην παρούσα φάση είναι πολύ όμορφη, αφού δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της ερωτεύτηκε ξανά.

«Το παρόν είναι πολύ όμορφο. Μετά από τουλάχιστον δύο χρόνια ερωτεύτηκα. Είναι πολύ ωραία. Είχα ξεχάσει πώς είναι. Με έχει τυφλώσει ο έρωτας. Ο έρωτας είναι το πιο όμορφο συναίσθημα, και όταν αυτό είναι και από τις δυο πλευρές, είναι τέλειο. Να αφήνετε τον εαυτό σας. Να σέβεστε τον άλλον, αγόρια και κορίτσια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε τι αναζητά σε έναν σύντροφο. Όπως είπε, θέλει ο άνθρωπος που βρίσκεται στο πλευρό της να τρέφει σεβασμό και εκτίμηση για εκείνη και να είναι ειλικρινής. «Θέλω ο άλλον να είναι σωστός και ντόμπρος, όπως είμαι κι εγώ απέναντί του. Είμαι ένας άνθρωπος που κάνω υπομονή, δίνω ευκαιρίες, όπως κι εγώ θέλω να μου δίνουν ευκαιρίες. Θέλω να με σέβεται, να με εκτιμάει. Να έχουμε κάτι όμορφο. Πλέον κοιτάζω λίγο πιο ουσιαστικά τα πράγματα. Πολλές φορές δεν αντέχω τον ίδιο μου τον εαυτό, πόσω μάλλον να με αντέξει κάποιος άλλος», σημείωσε.