Δήμητρα Αλεξανδράκη: Με έχει τυφλώσει ο έρωτας, είχα ξεχάσει πώς είναι

Ερωτευμένη δήλωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, κάνοντας μία αναφορά στην προσωπική της ζωή. Το μοντέλο εξομολογήθηκε πως είχε ξεχάσει πώς είναι να βιώνει τον έρωτα, τον οποίο θεωρεί το πιο όμορφο συναίσθημα. Όσον αφορά δε στα στοιχεία που θέλει να έχει ο σύντροφός της αυτά, όπως είπε, είναι να τη σέβεται και να την εκτιμά.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Cinderella Nights», την Παρασκευή 17 Απριλίου και εκμυστηρεύτηκε πως η ζωή της στην παρούσα φάση είναι πολύ όμορφη, αφού δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της ερωτεύτηκε ξανά.

«Το παρόν είναι πολύ όμορφο. Μετά από τουλάχιστον δύο χρόνια ερωτεύτηκα. Είναι πολύ ωραία. Είχα ξεχάσει πώς είναι. Με έχει τυφλώσει ο έρωτας. Ο έρωτας είναι το πιο όμορφο συναίσθημα, και όταν αυτό είναι και από τις δυο πλευρές, είναι τέλειο. Να αφήνετε τον εαυτό σας. Να σέβεστε τον άλλον, αγόρια και κορίτσια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε τι αναζητά σε έναν σύντροφο. Όπως είπε, θέλει ο άνθρωπος που βρίσκεται στο πλευρό της να τρέφει σεβασμό και εκτίμηση για εκείνη και να είναι ειλικρινής. «Θέλω ο άλλον να είναι σωστός και ντόμπρος, όπως είμαι κι εγώ απέναντί του. Είμαι ένας άνθρωπος που κάνω υπομονή, δίνω ευκαιρίες, όπως κι εγώ θέλω να μου δίνουν ευκαιρίες. Θέλω να με σέβεται, να με εκτιμάει. Να έχουμε κάτι όμορφο. Πλέον κοιτάζω λίγο πιο ουσιαστικά τα πράγματα. Πολλές φορές δεν αντέχω τον ίδιο μου τον εαυτό, πόσω μάλλον να με αντέξει κάποιος άλλος», σημείωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από την Ισπανία με τον Μάκη Παντζόπουλο και την κόρη τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 10 ώρες πριν

Συνεχίζεται και σήμερα στη ΔΕΘ το Thessaloniki Tuning Show

ΕΘΝΙΚΑ 26 λεπτά πριν

Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ για την Τουρκία: “Αναφαίρετο το δικαίωμα στα 12 μίλια”

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Έκρηξη σε υπόγεια διάβαση στη Γερμανία – Ένας νεκρός, τέσσερις τραυματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ψηφιακό σύστημα 3 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των υδάτων

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά με φόντο τη θάλασσα