Κοντογεώργης: Η δημοκρατία μας απαιτεί ενότητα και όχι αφορμές διχασμού

Θέματα της επικαιρότητας αλλά και η κυβερνητική στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη τίθενται στη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στην εφημερίδα Political Σαββατοκύριακο. Ξεκινώντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός επισημαίνει πως το θέμα αυτό «αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση με απόλυτη θεσμική σοβαρότητα, καθώς η διασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στον πρωτογενή τομέα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε, έστω με καθυστέρηση, αναλαμβάνοντας πλήρως την πολιτική ευθύνη και αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες, στη θεσμική εξυγίανση του οργανισμού, σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Αναφορικά με το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, λέει πως είναι «λογικό να υπάρχει προβληματισμός, καθώς οι βουλευτές μας βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους αγρότες και επωμίζονται το βάρος των ανησυχιών τους, όμως η άρση της ασυλίας – την οποία οι ίδιοι οι βουλευτές ζήτησαν – είναι ένας δρόμος για να δοθούν απαντήσεις και να σταματήσει η στοχοποίηση. Η άρση ασυλίας, όμως, δε συνεπάγεται, σε καμία περίπτωση, αυτόματα ενοχή. Είναι κρίσιμο να διαχωρίζουμε τη νόμιμη επικοινωνία για την ενημέρωση ενός πολίτη από την παράνομη πίεση προς έναν οργανισμό».

Παράλληλα, συνεχίζει, «η κυβέρνηση θα αναλάβει, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και αυτές οι υποθέσεις να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν». Υπενθυμίζει, μάλιστα, στο σημείο αυτό, ότι «το ίδιο ζήτησε ο πρωθυπουργός και από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή την ταχεία διερεύνηση και ποινική αξιολόγηση, ώστε να μην μένουν σκιές».

Στην υπόθεση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθαρίζει ότι «οι πολίτες ζητούν, και δικαιολογημένα, όσοι ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα να είναι δύο και τρεις φορές πιο προσεκτικοί και τυπικοί. Τα θέματα δημόσιου ύφους είναι πάντα σημαντικά, γιατί συνδέονται με το πώς εισπράττει και αξιολογεί η κοινωνία την κάθε περίπτωση και επηρεάζουν την πολιτική ατζέντα. Οι πολίτες μπορεί να καταλογίζουν και να χρεώνουν, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουν όταν υπάρχει και μια ειλικρινής αυτοκριτική».

Και, εν προκειμένω, «ο κ. Λαζαρίδης με τη δήλωσή του προχώρησε σε δημόσια αυτοκριτική, ενώ, πλέον, είναι πιο ξεκάθαρα όσα αφορούν το αν κατείχε τίτλο σπουδών, τη διαδικασία πρόσληψης και τον χειρισμό της διοίκησης τότε».

Κληθείς να σχολιάσει τη συζήτηση στη Βουλή, την περασμένη Πέμπτη, για το κράτος δικαίου, ο Θ. Κοντογεώργης υπογραμμίζει: «Στη συζήτηση που διεξήχθη στη Βουλή, ο πρωθυπουργός επεσήμανε κάτι θεμελιώδες: ότι η δημοκρατία μας απαιτεί ενότητα και όχι αφορμές διχασμού. Η ενότητα αφορά καταρχήν το πώς διαβουλευόμαστε για όσα ζητήματα αφορούν την ποιότητα και την οργάνωση της Δημοκρατίας μας, όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, που ο πρωθυπουργός παρουσίασε συγκροτημένα ένα περίγραμμα προτάσεων που θα εξειδικευθούν με την κατάθεση προτάσεων από την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα. Προτάσεις που ενσωματώνουν την ιστορική εμπειρία αλλά απαντούν στις προκλήσεις του μέλλοντος για το ποια Ελλάδα θέλουμε, ποιο πολιτικό σύστημα, ποια δημόσια διοίκηση και εκπαίδευση κ.ο.κ.».

Ταυτόχρονα, «η ενότητα βέβαια αφορά και το πώς αντιμετωπίζουμε αστοχίες και ατέλειες, πώς θεραπεύονται πώς βελτιώνονται με θεσμικό τρόπο. Αυτό αφορά και την υπόθεση των υποκλοπών». Πάντως, «όπως προέκυψε και από τη συζήτηση, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ, η Διεθνής Διαφάνεια κ.ο.κ. έχουν αναγνωρίσει τη σαφέστατη πρόοδο της χώρας μας, με απαραίτητα βήματα που μένουν να γίνουν. Κάθε χρόνο, όμως, διαπιστώνεται πρόοδος. Αυτό αποτελεί κατάκτηση για τη χώρα και όχι αφορμή για μικροπολιτική».

Ειδικώς για τις υποκλοπές αναγνωρίζει ότι «ναι υπάρχουν εσωτερικά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε, όπως αυτό της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. Γι’ αυτό, όταν προέκυψε το ζήτημα, προχωρήσαμε το 2022 σε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ, ύστερα από συζήτηση και με την αντιπολίτευση», θυμίζει και προσθέτει:

«Ταυτόχρονα, σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης όλων των βαθμίδων αυτής. Ο σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις είναι η πεμπτουσία του κράτους δικαίου και η “α λα κάρτ” αποδοχή τους από την αντιπολίτευση δεν με βρίσκει σύμφωνο. Είναι γνωστή η διάταξη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όπως και η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Η Δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει απερίσπαστη και ανεμπόδιστη την δουλειά της για ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή. Είμαστε απολύτως προσηλωμένοι σε ένα κράτος σύγχρονο και αξιόπιστο, που προστατεύει και διευρύνει τα δικαιώματα όλων των πολιτών και παρεμβαίνει θεσμικά εκεί όπου εντοπίζονται ακόμα προβλήματα».

Η συνέντευξη κλείνει με τους στόχους της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη: αναφερόμενος, έτσι, στη «διπλή σύγκλιση», εξηγεί: «Εστιάζουμε στη δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, διασφαλίζοντας το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη να ζει και να προοδεύει στον τόπο του, χωρίς να αισθάνεται αποκλεισμένος από τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Με 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα, με τη συμμετοχή άνω των 1.000 φορέων, συνδιαμορφώνουμε ένα κοινό πλαίσιο δεσμεύσεων κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών. Περισσότερα από 8.000 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, με 330 εμβληματικές παρεμβάσεις να παραδίδονται εντός της διετίας 2026-2027, όλα διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας erga.gov.gr διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια».

Από εκεί και πέρα, η ίδρυση Ειδικής Γραμματείας για τις ορεινές περιοχές και η οριζόντια μέριμνα για την νησιωτικότητα διασφαλίζουν ότι «κάθε εθνική πολιτική προσαρμόζεται πλέον στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιοχής».

Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραπέμπει και σε σημειακές παρεμβάσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση για την ενίσχυση της περιφέρειας, όπως: «σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα σε διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες, μειωμένο νησιωτικό ΦΠΑ, πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτηρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους, επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο σε ιατρονοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλη την Ελλάδα πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Β. Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ, αλλά και ολοκληρωμένη πολιτική 12 πυλώνων για τις ορεινές περιοχές», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή του ο Θ. Κοντογεώργης.