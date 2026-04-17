Θεσσαλονίκη: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 17χρονη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια καβγά στην Κοζάνη
Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα (12/04) 17χρονη από την Κοζάνη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο η κατάστασή της βελτιώνεται.
Η 17χρονη τραυματίστηκε όταν επιχείρησε να παρέμβει σε καυγά, μεταξύ μιας φίλης της και του συντρόφου της.
Φέρεται ο νεαρός να έσπρωξε τη φίλη του και να παρασύρθηκε και η 17χρονη, πέφτοντας στο έδαφος.
Αντιμετώπισε ενοχλήσεις στο κεφάλι, διακομίστηκε αρχικά στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο της Κοζάνης, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Παπανικολάου.