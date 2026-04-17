MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνική Λύση: Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν και κυρίως από χρεωκοπημένους και παράνομους

Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Για να δείτε πώς λειτουργεί η “δημοσιογραφία” στη χώρα, κάποιοι χρεωκοπημένοι εκδότες επειδή ήθελαν παρανόμως να “κλέψουν” ραδιοφωνική συχνότητα και η Ελληνική Λύση δεν συναίνεσε κοινοβουλευτικά στην “κλοπή” εκβιαστικά επιχειρούν να πάρουν “εκδίκηση” βρίζοντας και συκοφαντώντας την Ελληνική Λύση», σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, το γραφείο Τύπου του κόμματος.

Παράλληλα, η Ελληνική Λύση υποστηρίζει: «Να τους πούμε λοιπόν ότι παράνομες ενέργειες και πράξεις η Ελληνική Λύση δεν κάνει ούτε συναινεί να γίνουν. Και επειδή οι διευθυντές τους το έχουν επιβεβαιώσει (σε συνομιλία) ότι μας πολεμούν διότι δεν έγιναν διευθυντές και ιδιοκτήτες ραδιοφώνων, (με ανήθικο τρόπο) τους λέμε ότι εμείς δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν και κυρίως από χρεωκοπημένους και παράνομους. Στη δική τους “δημοκρατία” μπορούν να νομίζουν ότι εκβιάζουν. Στη δική μας δημοκρατία όμως δεν υπάρχουν εκβιαστές, υπάρχουν μόνο δημοσιογράφοι και πραγματικοί εκδότες».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

