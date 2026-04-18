Φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας: 112 για εκκένωση της περιοχής Άνω Πορόβιτσα – “Απομακρυνθείτε προς Ακράτα”
Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άμπελος Ακράτας στην Αχαΐα, ξέσπασε λίγο πριν τις 15:00.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή της Άνω Ποροβίτσας να απομακρυνθούν προς την Ακράτα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άμπελος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Πορόβιτσα απομακρυνθείτε προς #Ακράτα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) April 18, 2026
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ, ελέγχοντας με drone την εξέλιξη.
Παράλληλα, δόθηκε εντολή να σηκωθεί ένα αεροσκάφος, ώστε να περιοριστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο.
