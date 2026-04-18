Φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας: 112 για εκκένωση της περιοχής Άνω Πορόβιτσα – “Απομακρυνθείτε προς Ακράτα”

Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άμπελος Ακράτας στην Αχαΐα, ξέσπασε λίγο πριν τις 15:00.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή της Άνω Ποροβίτσας να απομακρυνθούν προς την Ακράτα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ, ελέγχοντας με drone την εξέλιξη.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να σηκωθεί ένα αεροσκάφος, ώστε να περιοριστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο.

