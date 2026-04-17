Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 χορευτές “πλημμύρισαν” τη Νέα Παραλία και χόρεψαν “Καγκελάρι” – Δείτε βίντεο

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΟΛΑ

Με περισσότερους από 300 χορευτές και ηπειρωτική μουσική γέμισε η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου το απόγευμα της Παρασκευής (17/4).

Το μεγαλοπρεπές πασχαλινό έθιμο της Ηπείρου με προέλευση από τα Τζουμέρκα, το «Καγκελάρι» ή αλλιώς «Κύκλες, πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά από τον Χορευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης «Η ΉΠΕΙΡΟΣ».

Η Νέα Παραλία «πλημμύρισε» με ηπειρωτική μουσική και πάνω από 300 χορευτές που δημιούργησαν έναν μεγάλο κύκλο που έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση και τράβηξε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Πρόκειται για μια δράση που συνδυάζει το πασχαλινό κλίμα με την ηπειρώτικη παράδοση και το οποίο μετέτρεψε τη Νέα Παραλία σε σημείο συνάντησης πολιτισμού και γλεντιού.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εξής χορευτικοί σύλλογοι:

1)Σύλλογος Αθλούμενων ΑΜΕΑ “Ο Φίλιππος”

 2)Πύρρος-Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών 

3)Σύλλογος Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης 

4)Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος ΧΑΝΘ 

5)Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Διόνυσος Τούμπας 

6)Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΓ.Ι.Θεολόγος 

7)Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ευόσμου Γαϊτάνι 

8)Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Άρης Θεσσαλονίκης 

9)Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ολυμπίων Βλάχων Κοκκινοπλητών Θεσσαλονίκης «Ο Όλυμπος» 

10)Πολιτιστικός Σύλλογος “Πήγασος” Δυτικής Θεσσαλονίκης 

11)Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης 

12)Χορευτική Ομάδα 8ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης 

13)Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κουφαλίων Το Καβακλί 

14)Σύλλογος Σμυρναίων Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού “Η Αγία Φωτεινή” 

15)Λαογραφικός Όμιλος Παπάφη Θεσσαλονίκης  

16)Σύλλογος Τρικαλινών Ν.Θεσσαλονίκης «Ο Ασκληπιός» 

17)Σύλλογος Αργιθεατών Β.Ελλάδος «Ο Κατσαντώνης» 

18)Ακαδημία Χορού Θεσσαλονίκης (Α.ΧΟ.Θ.) 

19)Πολιτιστικός Σύλλογος Κύριλλος & Μεθόδιος 

20)Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Βορείου Ελλάδος – Τμήμα Παραδοσιακών Χορών  

21)Σύλλογος Φιλόμουσων Πρώτης Σερρών «Η Πρόοδος» 

22)Χορευτική Ακαδημία Πεύκων 

23)Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Οι φίλοι της παράδοσης» 

24)Πολιτιστικός Σύλλογος Μερακλήδες Περιφέρειας Άρτας 

Τον χορό συνόδευε η κομπανία του Νίκου Μπούσιου!

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πήραν μπρος οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Δείτε φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 14 ώρες πριν

Το Thessaloniki Tuning Show έρχεται από σήμερα στη ΔΕΘ για ένα εκρηκτικό τριήμερο

ΖΩΔΙΑ 21 ώρες πριν

Νέα Σελήνη στον Κριό από τις 17 Απριλίου -Τα τρία ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν μαθητές που πήγαιναν να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο στην πολιτεία Μπένουε

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Καμπάνα” 600 ευρώ σε δημότη στην Καρδία για παράνομη απόθεση ογκωδών και κλαδιών δίπλα σε κάδο απορριμμάτων