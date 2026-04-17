ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην παλιά εθνική Κορίνθου-Πατρών: Νεκρός 68χρονος μοτοσικλετιστής – Βίντεο από το σημείο

Τραγικό τέλος είχε ένας 68χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών, κοντά στο Mare West.

Σύμφωνα με το korinthostv, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ. φορτηγάκι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου χαρακτηρίζεται από τους ντόπιους ως «δρόμος καρμανιόλα» και είναι γνωστός για την επικινδυνότητά του, καθώς έχει καταγραφεί στο παρελθόν μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο επηρεάστηκε προσωρινά.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Τροχαίο δυστύχημα

