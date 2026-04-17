Bloomberg: Γαλλία και Ελλάδα ανανεώνουν για άλλα πέντε χρόνια την αμυντική συμφωνία

Γαλλία και η Ελλάδα αναμένεται να ανανεώσουν την αμυντική τους συμφωνία την επόμενη εβδομάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική αποτροπής τους σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, σημειώνει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμυντική συμφωνία, που είχε υπογραφεί για πρώτη φορά το 2021, θα ανανεωθεί για ακόμη πέντε χρόνια. Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα μετά τη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επικύρωση της ανανέωσης.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν συμφωνίες για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομία.

Η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με το 2021, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, του πολέμου στο Ιράν και της αυξανόμενης αβεβαιότητας στις διατλαντικές σχέσεις, με φόντο και τις απειλές των ΗΠΑ για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, υπογραμμίζει το ειδησεογραφικό δίκτυο.

Η νέα συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει και ρήτρα αυτόματης ανανέωσης στο μέλλον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg.

