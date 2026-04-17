MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Λίτσα Πατέρα: Δεν έχω σκεφτεί μέχρι στιγμής να επιστρέψω τηλεοπτικά, δεν έχω και κάποια πρόταση

|
THESTIVAL TEAM

Για το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής της επιστροφής ρωτήθηκε η Λίτσα Πατέρα. Η γνωστή αστρολόγος, που παρουσιάζει αυτή την περίοδο μία εκπομπή στο ίντερνετ πάνω στο αντικείμενό της, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μπει στη διαδικασία να εξετάσει αυτό το σενάριο. Όπως διευκρίνισε άλλωστε, δεν έχει δεχθεί προτάσεις που θα σηματοδοτήσουν την επιστροφή της στην τηλεόραση, ενώ θέλει να επικεντρωθεί στο νέο της βήμα.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 17 Απριλίου, η Λίτσα Πατέρα σχολίασε: «Δεν έχω σκεφτεί μέχρι στιγμής να επιστρέψω τηλεοπτικά. Πρώτον, δεν έχω κάποια πρόταση και δεύτερον, όταν κάνω κάτι, το αγαπώ πάρα πολύ και αυτό που κάνω τώρα επειδή είναι καινούργιο και δεν υπήρχε στην τηλεόραση, προσπαθώ να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο».

Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για την απουσία της Ελένης Μενεγάκη από την τηλεόραση, με εκείνη να επισημαίνει πως λείπει και ότι θα ήθελε να τη δει και πάλι στη μικρή οθόνη. «Η Ελένη Μενεγάκη λείπει από την τηλεόραση. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ, γιατί την παραδέχομαι πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, μακάρι, για να πάρει και τα πάνω της στην τηλεόραση. Και να είχα μιλήσει μαζί της, δεν θα το έλεγα», σημείωσε.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

