Γεωργιάδης για ευρωπαϊκή εισαγγελία: Η Κοβέσι αναγνώρισε την αρμοδιότητα Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας Παπανδρέου

Η Ευρωπαία εισαγγελέας αναγνώρισε την αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου ως προς την ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου και άλλων δύο εισαγγελέων αναφέρει μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του που αφορά τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη λειτουργία του στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει, μετά την αρχική αυτόματη ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου από το Κολλέγιο των επιτρόπων, ακολούθησε επιστολή της κυρίας Κοβέσι προς τον Άρειο Πάγο με αίτημα ανανέωσης της θητείας της ίδιας και άλλων δύο εισαγγελέων, γεγονός που, κατά τον ίδιο, συνιστά αναγνώριση της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Στο ίδιο πλαίσιο σημειώνει ότι και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν αίτηση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν εξαρχής για τον ίδιο ένα θετικό πρώτο βήμα προς μια ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, τονίζει όμως ότι η ένταξη ενός κράτους σε έναν τέτοιο θεσμό δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς, όπως σημειώνει, αγγίζει τον πυρήνα της δικαστικής εξουσίας του κράτους. Κατά την άποψή του, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να δημιουργηθεί ανταγωνισμός ανάμεσα στους εγχώριους θεσμούς Δικαίου και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ υποστηρίζει ότι ο θεσμός δεν πρέπει να λειτουργεί απαξιωτικά προς την ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά συμπληρωματικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας σημειώνει ότι έχει καλλιεργηθεί μια στρεβλή εικόνα, σύμφωνα με την οποία οι μόνοι έντιμοι εισαγγελείς είναι οι Ευρωπαίοι, με αποτέλεσμα, όπως λέει, να προσβάλλονται οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς. Αναφέρεται, επίσης, σε επιλεκτικές διαρροές στοιχείων προς τον Τύπο και εκτιμά ότι αν συνεχιστεί αυτό το αφήγημα, η ελληνική και η ευρωπαϊκή έννομη τάξη θα συγκρουστούν αναπόφευκτα.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται ακόμη στις υποθέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή, κάνοντας λόγο για «γελοίες υποθέσεις» που προκαλούν μεγάλα πολιτικά ζητήματα και εκφράζοντας την πρόβλεψη ότι τελικά είτε θα αρχειοθετηθούν είτε θα οδηγήσουν σε αθώωση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οφείλει να μείνει όσο περισσότερο γίνεται πολιτικά ουδέτερη, διαφορετικά, όπως σημειώνει, η εμπλοκή της στην πολιτική θα την καταστρέψει.

Τέλος, ο υπουργός επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η Ελλάδα μπορεί, εφόσον το θελήσει ένα μελλοντικό Κοινοβούλιο, να αποχωρήσει από τον θεσμό, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν λέει ούτε ότι πρέπει να γίνει αυτό ούτε ότι θα γίνει, αλλά ότι παραμένει κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας. Καταλήγει δε λέγοντας ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στον θεσμό να λειτουργήσει, αν και, όπως τονίζει, «έχει ξεκινήσει πολύ στραβά».