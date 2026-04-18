ΚΑΕ Άρης: Τι συζήτησαν Σιάο και Νίκος Ζήσης στην Αθήνα – Οι προτεραιότητες που τέθηκαν

Επί αθηναϊκού εδάφους πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, και του general manager των «κιτρινόμαυρων», Νίκου Ζήση.

Οι δύο άνδρες με αφορμή την παρουσία του κ. Σιάο στην Ελλάδα συζήτησαν για πολλές ώρες τα αγωνιστικά θέματα της ομάδας, για το πλάνο της νέας χρονιάς και την ενίσχυσή της σε όλους τους τομείς.

Αυτό που πρωτίστως τέθηκε σαν θέμα και βάση της συζήτησής τους ήταν η φετινή χρονιά, η προσήλωση στον στόχο που έχει τεθεί, με την κατάληψη της όσο το δυνατόν πιο υψηλής θέσης στη βαθμολογία ενόψει των playoffs.

Σιάο και Ζήσης αναφέρθηκαν βεβαίως και στο αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς, με τον Ασιάτη επιχειρηματία να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του για αναβάθμιση κάθε χρόνο του επιπέδου της ομάδας, σε όλους τους τομείς, εξ ου και η ικανοποίησή του, την οποία μετέφερε στον Νίκο Ζήση για την πρόοδο του οργανισμού.

Τέλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την ανάληψη των αγωνιστικών τμημάτων της Ακαδημίας από την ΚΑΕ, αφού στηρίζει πολλά στη «νέα γενιά» και τον «ομφάλιο λώρο» που πρέπει να την ενώνει με την πρώτη ομάδα.

