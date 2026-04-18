Γ. Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να κατανοήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική θέση ο Μ. Λαζαρίδης

«Εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεσηκωθεί όλη η κοινή γνώμη από τις προκλήσεις και τα ψέμματα του Μ. Λαζαρίδη. Ο Κ. Μητσοτάκης όμως επέλεξε να απαξιώσει την κοινωνική κατακραυγή και να προσποιηθεί ότι “ψιχαλίζει, δεν τους φτύνουν”», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γιαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Είναι σαφές ότι έπρεπε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να κατανοήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική θέση ο Μ. Λαζαρίδης», σημειώνει και σχολιάζει:

«Μπορεί η κοινή λογική να καταρρέει εδώ και μια βδομάδα από τα ψέμματα του Μ. Λαζαρίδη και την συγκάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου, όμως άπαξ και τους νουθέτησε η κ. Μπακογιάννη, τα πράγματα μπήκαν στη θέση του και όλα μέλι-γάλα».

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», καταλήγει ο Γ. Σακελλαρίδης.

