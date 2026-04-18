Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος στη Χαλκηδόνα για καταδίκη 8 ετών σε υπόθεση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 74χρονου ημεδαπού προχώρησαν απογευματινές ώρες της Παρασκευής αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνα.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών, καθώς και σε χρηματική ποινή ύψους 5.800 ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο 74χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση της σε βάρος του καταδικαστικής απόφασης.

