Σοκαριστική στιγμή στο ασιατικό Champions League: Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έμεινε αναίσθητος από κλωτσιά στο κεφάλι – Δείτε βίντεο

Κόπηκε η ανάσα την ώρα του αγώνα Αλ Αχλί – Τζόχορ Νταρούλ για το ασιατικό Champions League με τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου φορ, Ζάιρο Ντα Σίλβα.

Ο Μαϊράσι στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα με ψαλιδάκι έριξε κλωτσιά στο κεφάλι του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ και του ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι μη έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, οι συμπαίκτες του ζητούσαν έντρομοι από το φορείο να μπει άμεσα.

⚠️ Insiden melibatkan Jairo Da Silva, yang melihatkan Majrashi dilayangkan kad merah.



Ayuh kita langitkan doa agar Jairo cepat sembuh dan harapnya tidak ada apa-apa yang serius. #ACLElite | #AHLvJDT pic.twitter.com/7WHETPhgqT — Astro Arena 🇲🇾 (@ASTROARENA) April 17, 2026

Οι νεότερες πληροφορίες από τη Σαουδική Αραβία αναφέρουν ότι η κατάστασή του στο νοσοκομείο είναι σταθερή και θα υποβληθεί σε ακτινογραφία για να φανεί η όποια ζημιά υπέστη.