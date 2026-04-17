Σοκαριστική στιγμή στο ασιατικό Champions League: Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έμεινε αναίσθητος από κλωτσιά στο κεφάλι – Δείτε βίντεο
Κόπηκε η ανάσα την ώρα του αγώνα Αλ Αχλί – Τζόχορ Νταρούλ για το ασιατικό Champions League με τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου φορ, Ζάιρο Ντα Σίλβα.
Ο Μαϊράσι στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα με ψαλιδάκι έριξε κλωτσιά στο κεφάλι του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ και του ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι μη έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Μάλιστα, οι συμπαίκτες του ζητούσαν έντρομοι από το φορείο να μπει άμεσα.
⚠️ Insiden melibatkan Jairo Da Silva, yang melihatkan Majrashi dilayangkan kad merah.— Astro Arena 🇲🇾 (@ASTROARENA) April 17, 2026
Ayuh kita langitkan doa agar Jairo cepat sembuh dan harapnya tidak ada apa-apa yang serius. #ACLElite | #AHLvJDT pic.twitter.com/7WHETPhgqT
Οι νεότερες πληροφορίες από τη Σαουδική Αραβία αναφέρουν ότι η κατάστασή του στο νοσοκομείο είναι σταθερή και θα υποβληθεί σε ακτινογραφία για να φανεί η όποια ζημιά υπέστη.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) April 17, 2026
إصابة جايرو دا سليفا لاعب جوهور بعد الإشتراك مع علي مجرشي في الوجه وحالته مستقرة، وسيجري بعد قليل أشعة لتأكد من حالته الصحية.
نسال الله له الشفاء العاجل ♥️
مصدر الخبر : الرياضية https://t.co/cORmCDlBy6 pic.twitter.com/L9vlonbxrp
