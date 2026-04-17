Σοκαριστική στιγμή στο ασιατικό Champions League: Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έμεινε αναίσθητος από κλωτσιά στο κεφάλι – Δείτε βίντεο

Κόπηκε η ανάσα την ώρα του αγώνα Αλ Αχλί – Τζόχορ Νταρούλ για το ασιατικό Champions League με τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου φορ, Ζάιρο Ντα Σίλβα.

Ο Μαϊράσι στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα με ψαλιδάκι έριξε κλωτσιά στο κεφάλι του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ και του ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι μη έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, οι συμπαίκτες του ζητούσαν έντρομοι από το φορείο να μπει άμεσα.

Οι νεότερες πληροφορίες από τη Σαουδική Αραβία αναφέρουν ότι η κατάστασή του στο νοσοκομείο είναι σταθερή και θα υποβληθεί σε ακτινογραφία για να φανεί η όποια ζημιά υπέστη.

