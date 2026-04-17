Τραμπ: Πιστεύω θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν σε μία με δύο ημέρες, θα φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν πιθανότατα το Σαββατοκύριακο και ότι εκτιμά πως θα επιτευχθεί τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία με δύο ημέρες», ανέφερε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο αμερικανικό μέσο.

Τραμπ: Συνεργασία με το Ιράν για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να συνεργαστεί με το Ιράν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα μπούμε μαζί με το Ιράν, με χαλαρούς ρυθμούς, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με βαριά μηχανήματα. Θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ», ανέφερε σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «πυρηνική σκόνη» για το εμπλουτισμένο ουράνιο, εκτιμώντας ότι αυτό είναι ό,τι απέμεινε μετά τους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, προσθέτοντας ότι η ανάκτησή του θα γίνει «πολύ σύντομα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ έως ότου οριστικοποιηθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Όπως είπε, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.