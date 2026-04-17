ΚΚΕ: Υποκριτικές οι δηλώσεις του Α. Γεωργιάδη και όσων εδώ και χρόνια έχουν φορέσει φωτοστέφανο στην ΕΕ

Στις δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρεται το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ με ανακοίνωσή του.

Όπως επισημαίνει: «Όλοι εκείνοι που εδώ και χρόνια έχουν φορέσει φωτοστέφανο στην ΕΕ των λόμπι, της εκμετάλλευσης και της διαφθοράς, σήμερα “βγαίνουν στα κεραμίδια”, επειδή αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα της κυβέρνησής τους. Είναι υποκριτές!

Το ΚΚΕ παίρνοντας υπόψη τα σοβαρά στοιχεία που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που δίνει το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να αναδειχθεί η αλήθεια και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι, χωρίς φυσικά να αναγνωρίζει στην ΕΕ τον ρόλο κατηγόρου, αφού η ίδια η ΕΕ, με την πολιτική και τη νομοθεσία της, θρέφει τα φαινόμενα διαφθοράς».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

