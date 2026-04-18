MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Προς κύρωση οι συμφωνίες της Ελλάδας με Ιταλία και Πολωνία για “την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή οι δύο συμφωνίες της Ελλάδας, αφενός με την Ιταλία και αφετέρου με την Πολωνία, σχετικά με την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Αμφότερες οι συμφωνίες θα τεθούν προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων την ερχόμενη Τρίτη, 21 Απριλίου 2026. Την επομένη, 22 Απριλίου 2026, τα σχετικά νομοσχέδια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα τεθούν στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

Η πρώτη συμφωνία με την Ιταλία είχε υπογραφεί στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, και η δεύτερη συμφωνία με την Πολωνία είχε υπογραφεί, επίσης στην Αθήνα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

