Πέτρος Πολυχρονίδης: Η Κατερίνα είναι ο άνθρωπος που με κρατάει όρθιο για να κάνω ό,τι κάνω

Για τη σχέση ζωής που έχει αναπτύξει με τη σύζυγό του, Κατερίνα, εδώ και 14 χρόνια μιλά ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ο παρουσιαστής του Star, που φέτος “χτύπησε” με δεύτερο project στο κανάλι, φιλοξενήθηκε στο Happy Day το πρωί της Παρασκευής (17/4) και έκανε μία ζεστή κουβέντα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Αν το δεις, είναι ομαδική δουλειά η ζωή, δεν είναι ατομική, όταν βρεις τον συμπαίκτη σου στην ομάδα/ Όλοι οι μεγάλοι παίκτες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, είχανε πάντα κάποιον που τους έβγαζε ασίστ. Χωρίς αυτούς δεν θα ‘ταν το ίδιο. Είναι αθλητικό το παράδειγμα. Εγώ έχω τον άνθρωπό μου δίπλα και εύχομαι σε όλους να έχουν τον άνθρωπό τους, με τη μορφή συντρόφου, με τη μορφή γονιού, αδερφού ή οτιδήποτε να έχουν τον άνθρωπό τους. Εμένα ας πούμε, η γυναίκα μου, η Κατερίνα, είναι ο άνθρωπος που με κρατάει όρθιο για να κάνω ό,τι κάνω», εξομολογείται ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

«Νομίζω είναι εύκολο να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι ο άνθρωπός σου, όταν συμπληρώνει αυτά που δεν μπορείς να κάνεις εσύ. Συζητούσαμε για τα ταξίδια, που για ‘μας είναι σκοπός ζωής. Γιατί η ζωή τελειώνει πολύ σύντομα και πρέπει να πεις: Πού πήγα; Σπίτι-δουλειά, δουλειά-σπίτι; Ή πήγα και κάπου αλλού; Εμείς είμαστε του «πήγα και κάπου αλλού». Όλα αυτά δεν θα γίνονταν αν δεν ήμουνα με την γυναίκα μου μαζί. Διότι η Κατερίνα οργανώνει όλο αυτό κι εγώ κάνω μετά τον… κονιόρδο και πηγαίνω εκεί και καμαρώνω.

Γενικώς, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν έναν δίπλα τους που να τους στηρίζει και να τους συμπληρώνει σε όλα. Είτε είναι ανατροφή των παιδιών, είτε είναι τα επαγγελματικά, η ψυχολογία ή οτιδήποτε. Το καταλαβαίνεις εύκολα νομίζω», σημειώνει ο παρουσιαστής.

«Τα ‘χω πάει και καλά και τα ‘χω θαλασσώσει κιόλας, όπως όλοι οι γονείς», παραδέχεται αμέσως μετά ο Πέτρος Πολυχρονίδης και συμπληρώνει: «Κανείς δεν γεννήθηκε να ξέρει πώς να είναι γονιός. Κάναμε τα παιδιά μας, μάθαμε πάνω σε αυτά και αυτά τα καημένα την πάθανε από ‘μας! Και με τα καλά και με τα κακά. Εμείς, το μόνο που έχουμε να κάνουμε σαν γονείς, είναι να μεταφέρουμε πράγματα. Έτσι νιώθω εγώ δηλαδή. Να τους αφήσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε εμείς ή κάτι καλύτερο από αυτό που αφήσαν οι γονείς μας σε ‘μας. Αν υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη, έχει καλώς».

«Ακόμα το θέλω να περνάω χρόνο μαζί τους. Μα δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος-γονιός που να μη θέλει να είναι όλη μέρα με το παιδί του. Ακόμα το θέλω αυτό. Αλλά, πρέπει κάπως να τα ζυγίσεις. Νομίζω στην ισορροπία είναι όλο το μυστικό. Πόσο χρόνο σπαταλάς για να εργάζεσαι, για τις φιλοδοξίες σου, για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου. Εντάξει, δεν είναι για όλους το ίδιο. Ξέρεις, το λάθος που κάνουμε οι άνθρωποι είναι ότι πάντα κρίνουμε με βάση τα δικά μας τους υπόλοιπους», απαντά χαρακτηριστικά.



«Δεν είναι για όλους το ίδιο. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες καταβολές, δεν μεγάλωσαν όλοι το ίδιο, δεν είχαν όλοι τους γονείς τους όταν μεγάλωναν… Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν γονείς. Δεν μπαίνουν στο ίδιο μέτρο σύγκρισης με ‘μας, που εγώ ας πούμε, είχα τους δυο γονείς μου», εξομολογείται ο Πέτρος Πολυχρονίδης.