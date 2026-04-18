Τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από φωτιά σε διαμέρισμα – Δείτε βίντεο
Τραγωδία σημειώθηκε στον Κολωνό από φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου όπου μια γυναίκα και ένας άνδρας ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ ένα τρίτο άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στον Κολωνό, και από το οποίο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες εκ των οποίων η μία χωρίς τις αισθήσεις της.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμει με τέσσερα οχήματα και 15 πυροσβέστες.
Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Άργους και γρήγορα επεκτάθηκε σε διπλανό διαμέρισμα.
- Οικογενειακή τραγωδία στον Κολωνό: Αδέλφια οι δυο νεκροί από τη φωτιά – Η στιγμή που οι φλόγες τυλίγουν το διαμέρισμα