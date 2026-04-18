Λίβανος: Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν – Τη Χεζμπολάχ κατηγορεί ο Εμανουέλ Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε σήμερα (18/04) πως κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης εναντίον Κυανόκρανων στον νότιο Λίβανο, ο Γάλλος στρατιωτικός, λοχίας Φλοριάν Μοντοριό, σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν .

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «όλα τα στοιχεία οδηγούν στο να σκεφθούμε πως την ευθύνη για αυτήν την επίθεση στον Λίβανο φέρει η Χεζμπολάχ».

«Το Έθνος υποκλίνεται με σεβασμό και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στρατιωτών μας και σε όλους τους στρατιωτικούς μας που επιχειρούν για την ειρήνη στον Λίβανο. Όλα οδηγούν στο να σκεφθούμε πως την ευθύνη για αυτήν την επίθεση φέρει η Χεζμπολάχ. Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση εναντίον των Γάλλων Κυανόκρανων και υποσχέθηκε τη σύλληψη όσων ευθύνονται.

Από την πλευρά της, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, δήλωσε πως ο Γάλλος κυανόκρανος που σκοτώθηκε το Σάββατο στον Λίβανο έπεσε σε «ενέδρα» και υπέκυψε έπειτα από «ευθεία βολή».

O λοχίας Φλοριάν Μοντοριό «βρισκόταν σε αποστολή να καθαρίσει έναν δρόμο προς μια θέση της UNIFIL, που είχε αποκλειστεί για αρκετές ημέρες λόγω των μαχών στην περιοχή και έπεσε σε ενέδρα από μια ένοπλη ομάδα από πολύ κοντινή απόσταση. Χτυπήθηκε αμέσως από ευθεία βολή από ένα μικρό όπλο και ανασύρθηκε υπό πυρά από τους συντρόφους του, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή», έγραψε η υπουργός σε μήνυμά της στο Χ.

Την ίδια ώρα, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) καταδίκασε αυτό που περιέγραψε ως μια «εσκεμμένη επίθεση εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων» αφού ένα μέλος της σκοτώθηκε και άλλα τρία τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση μιας ένοπλης μη κρατικής ομάδας, ενώ επιχειρούσαν να απομακρύνουν εκρηκτικά στον νότιο Λίβανο.

«Η UNIFIL ξεκίνησε μία έρευνα για να καθορίσει τις συνθήκες σχετικά με αυτό το τραγικό περιστατικό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως τα πυρά προήλθαν από μη κρατικούς παράγοντες (λέγεται τη Χεζμπολάχ)», επισημαίνει σε μια ανακοίνωση η UNIFIL.

