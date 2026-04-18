Ηρακλής-ΠΑΟΚ 72-76: 16-7 και… έφυγε για τρίτη θέση!

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την τέταρτή του νίκη, σε ισάριθμα ντέρμπι με Άρη και Ηρακλή, και είναι πλέον πολύ πιθανό να πάρει την τρίτη θέση στο φινάλε της Regular Season. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου επικράτησε με 76-72 στο Ιβανώφειο και πιστοποίησε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Το ματς:

Πολύ χαμηλός ήταν ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τις ομάδες να συμβαδίζουν στο σκοράρισμα και να έχουν ήδη τρεις ισοπαλίες μέχρι το 6-6 (5’) από βολές του Μπεν Μουρ. Ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά με το δεύτερο τρίποντο του Ντίμσα για πρώτη φορά στον αγώνα (14-17, 38’’), με τον Μπριν Ταϊρί να βάζει τη σφραγίδα του στο φινάλε της περιόδου με ένα ακόμα buzzer-beater, ένα από τα πολλά που έχει πετύχει το τελευταίο διάστημα.

Ο Ταϊρί τον κράτησε όρθιο

Με συνεχόμενους πόντους, προερχόμενους από δύσκολα σουτ του Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ απάντησε στον Ηρακλή ο οποίος πέρασε μπροστά (30-25, 5:38). Με τον Αμερικανό γκαρντ, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν ξανά μπροστά (35-37, 50’’) ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με τον αρκετά θετικό Σμιθ, που πέτυχε τέσσερις πόντους συνεχόμενους, ο «Γηραιός» έκλεισε το ημίχρονο έχοντας κεφάλι στο σκορ. Ενδεικτικό της ισορροπίας του πρώτου ημιχρόνου, ήταν οι οκτώ ισοπαλίες!

Με τον Μέλβιν να παίρνει τη σκυτάλη από τον Ταϊρί και με πέντε συνεχόμενους πόντους ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε γρήγορα στην τρίτη περίοδο, ενώ ο προαναφερθείς γκαρντ συνέχισε να είναι σε μεγάλη μέρα και με τρίποντο έστειλε την ομάδα του στο +8 (44-52, 5:05). Μάλιστα, ο Δικέφαλος συνέχισε να κυριαρχεί και δημιούργησε διψήφιες διαφορές (45-57, 3:10) οι οποίες τον ακολουθούσαν στην είσοδό του στην τελευταία περίοδο.

Την προσπάθεια να αντεπιτεθεί έκανε ο Ηρακλής, ο οποίος έφτασε στο -9 (56-65, 7:30), όμως ο ΠΑΟΚ είχε τις λύσεις με Ντίμσα και Μέλβιν από τις… εμπνεύσεις του Ταϊρί, ο οποίςο οδήγησε την ομάδα του για πρώτη φορά στο +14 (59-73, 3:28). Οι γηπεδούχοι δεν παράτησαν το παιχνίδι, μείωσαν στους έξι με τον Σεγκού (68-74, 1:20) με σερί 8-0, όμως οι φιλοξενούμενοι κράτησαν την ψυχραιμία τους και έφυγαν νικητές από το Ιβανώφειο.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 39-37, 47-59, 72-76.

