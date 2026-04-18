Άρης-Βόλος: Ο Καντεβέρε τον οδήγησε στην πρώτη νίκη μετά από τρεις μήνες

Ο Άρης πανηγύρισε μια δύσκολη, αλλά πολύτιμη νίκη με 3-2 επί του Βόλου, για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ 5-8, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα για πρώτη φορά μετά τις 31 Ιανουαρίου. Σε ένα ματς με ένταση και συνεχείς ανατροπές, οι «κίτρινοι» δεν πτοήθηκαν από την γρήγορα ανατροπή των Θεσσαλών πριν το ημίχρονο, βρήκαν λύσεις και ψυχικά αποθέματα την κατάλληλη στιγμή και πήραν το τρίποντο που είχαν ανάγκη.

Καταλυτική παρουσία είχε ο Καντεβέρε, ο οποίος όχι μόνο συνέβαλε σημαντικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, αλλά άνοιξε και λογαριασμό στη φετινή σεζόν, πετυχαίνοντας το πρώτο του -και νικητήριο- γκολ, που αποδείχθηκε κομβικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτο ένταση και ανατροπές, με τον Βόλο να φεύγει τελικά στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 2-1. Ο Άρης μπήκε δυνατά και μόλις στο 4ο λεπτό άγγιξε το γκολ. Ο Τεχέρο γέμισε στην περιοχή, ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά, όμως ο Σιαμπάνης αντέδρασε εντυπωσιακά με τα ακροδάχτυλα, ενώ στην επαναφορά ο Ρόουζ σούταρε πάνω σε σώματα αμυντικών, χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία.

Η πίεση των «κιτρινόμαυρων» συνεχίστηκε και στο 16’, όταν ο Καντεβέρε δοκίμασε διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας του Βόλου ήταν ξανά σε ετοιμότητα και μπλόκαρε σταθερά.

Το 1-0 με γκολάρα του Χόνγκλα

Το γκολ δεν άργησε να έρθει για τον Άρη. Στο 17’, ο Καντεβέρε μοίρασε έξυπνα στον Χόνγκα στο ύψος της περιοχής και εκείνος με ένα εξαιρετικό, φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ μέσα σε αποθέωση.

Οι γηπεδούχοι δεν έμειναν εκεί. Στο 27’ ο Ράτσιτς εκτέλεσε απευθείας φάουλ, όμως ο Σιαμπάνης ήταν και πάλι σε ετοιμότητα, πέφτοντας σωστά και αποκρούοντας και στο 34’ ο Γιαννιώτας δοκίμασε δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Ανατροπή σε πέντε λεπτά!

Το ματς πήρε δραματική τροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο του ημιχρόνου. Στο 41’, ο Γκονζάλες με ένα εντυπωσιακό ψηλοκρεμαστό σουτ με το αριστερό νίκησε τον Αθανασιάδη, με την μπάλα να χτυπά πρώτα στο δοκάρι και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1.

Και πριν προλάβει ο Άρης να συνέλθει, ήρθε η πλήρης ανατροπή. Στο 45’, μετά από επικίνδυνη φάση και σουτ του Μαρτίνες που κόντραρε και πέρασε δίπλα από το δοκάρι, ο Βόλος βρήκε ξανά δίχτυα, στην τελευταία φάση του ημιχρόνου: ο Κάργας πήρε την καρφωτή κεφαλιά από την μικρή περιοχή και έγραψε το 1-2!

Το δεύτερο ημίχρονο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ξεκίνησε με τον Άρη να μπαίνει δυνατά και να ψάχνει άμεσα το γκολ που θα έφερνε ισορροπία. Στο 46’, η κεφαλιά του Καντεβέρε δεν ανησύχησε τον Σιαμπάνη, όμως δύο λεπτά αργότερα οι «κίτρινοι» βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 48’ έγινε φάση διαρκείας στην περιοχή του Βόλου, η μπάλα έφτασε στον Ράτσιτς, ο οποίος δοκίμασε αριστερό σουτ, αυτό κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-2, μέσα σε έντονους πανηγυρισμούς.

Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός, με τον Γιαννιώτα στο 52’ να απειλεί με συρτό σουτ που πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι, ενώ δύο λεπτά μετά ο Κάργας (54’) έπιασε κεφαλιά που μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει και στο 58’ ο Χόνγκλα επιχείρησε μακρινό σουτ χωρίς στόχο, ενώ στο 59’ ο Λάμπρου βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά το τελείωμά του πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Λυτρωτής ο Καντεβέρε, έσπασαν καρδιές στην τελευταία φάση

Ο Άρης συνέχισε να ψάχνει το 3-2 του αγώνα και στο 66’ ο Δώνης είχε μεγάλη ευκαιρία, όμως ο Σιαμπάνης είπε «όχι» με δύσκολη επέμβαση. Τελικά, στο 76’ ήρθε η φάση που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα: ο Καντεβέρε εκμεταλλεύτηκε το ανοιχτό κοντρόλ του Μαρτίνες, έφυγε ταχύτατα από το κέντρο και πλάσαρε ψύχραιμα τον Σιαμπάνη για το 3-2, ολοκληρώνοντας μια καθοριστική εμφάνιση για τον ίδιο και την ομάδα του. Στην τελευταία φάση, στο 90’+6′, έσπασαν καρδιές, όταν ο Αθανασιάδης απέκρουσε την κεφαλιά του Κάργα και στη συνέχεια η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι!

MVP

Ο Καντεβέρε ήταν καταλυτικός για τον Άρη, με τη μεστή εμφάνισή του, πετυχαίνοντας και το νικητήριο τέρμα για τους γηπεδούχους.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Πολυχρόνης άφησε με παράπονα τους ανθρώπους του Άρη, για δύο πέναλτι πάνω στον Γκαρέ. Μοίρασε συνολικά δέκα κάρτες!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο (66′ Φαντιγκά), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ (79′ Φρίντεκ), Χόνγκλα, Ράτσιτς (84′ Γένσεν), Γκαρέ (79′ Κουαμέ), Πέρεθ, Γιαννιώτας (66′ Δώνης), Καντεβέρε.

Βόλος: Σιαμπάνης, Τζόκα, Τσοκάνης (31′ λ.τ. Μύγας), Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα, Μπουζούκης (46′ Κόμπα), Μαρτίνες, Λάμπρου (75′ Χουάνπι), Γκονζάλες (82′ Κύρκος), Ουρτάδο.

Πηγή: metrosport.gr