Πολάκης για παραίτηση Λαζαρίδη: “Xαστούκι στο παρακράτος και στην ψευτοαριστεία του Μητσοτάκη”

Με ένα βίντεο από τα βουνά της Κρήτης σχολίασε ο Παύλος Πολάκης την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε «κάνω αυτό το βίντεο στη διαδρομή από Χανιά για Σφακιά στο πανέμορφο οροπέδιο του Ασκύφου, γιατί μόλις μου έστειλαν μήνυμα ότι παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης».

Παράλληλα τόνισε πως «το σημερινό είναι μια νίκη και ένα χαστούκι στο παρακράτος και την ψευτοαριστεία του Κυριάκου Μητσοτάκη».