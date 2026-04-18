Χριστίνα Μπόμπα: Μετά τη γέννηση των παιδιών μου έκανα αποτοξίνωση από τα social media και με κράξανε πάλι όλοι

Διαφορετικά διαχειρίζεται τα social media η Χριστίνα Μπόμπα, μετά τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της.

H Instagrammer ένιωσε την ανάγκη, όπως εξήγησε, να απέχει για ένα διάστημα, κίνηση για την οποία επικρίθηκε. Όταν επέστρεψε στο Instagram, άρχισε να επικοινωνεί με έναν άλλο τρόπο με όσους την ακολουθούν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», στην οποία ήταν καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου, η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για το πώς αυτή άλλαξε, αφότου έγινε μητέρα.

Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Απέχει πολύ η ζωή μας από αυτή που δείχνουμε στα social media. Αλλά στην περίπτωσή μου κιόλας, άλλαξαν και τελείως τα social όταν γέννησα. Εγώ τα άλλαξα δηλαδή. Για μένα ήταν άλλο πριν και άλλο μετά. Πριν έκανα ταξίδευα, έκανα τα wellness μου, έκανα την ωραία, το ευχαριστιόμουνα, μιλούσα με τον κόσμο. Είχα άλλο focus και μ’ άρεσε αλλιώς η φάση τους. Μετά τα παιδιά έκανα digital detox και με κράξανε πάλι όλοι. Το έκλεισα (σ.σ. το Instagram) για ένα διάστημα. Δεν ήθελα… Με έπιασε μια ιδιωτικότητα, ένα “δεν θέλω να μοιράζομαι τίποτα” για ένα διάστημα, ένα “δεν θέλω να χάσω τη στιγμή” και άρχισα να επικοινωνώ λίγο διαφορετικά με τον κόσμο».

Από τη στιγμή που απέκτησε τις κόρες της, η Instagrammer παρατήρησε αλλαγές στην επικοινωνία της με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους. «Θα γίνουν και οι φωτογραφίσεις μου και τα εμπορικά μου και όλα αυτά που μου αρέσουνε. Υπάρχει και το podcast στο οποίο μιλάω, αλλά έχει άλλο content πια. Νομίζω ότι έχω αλλάξει κι εγώ την επικοινωνία μου με τον κόσμο, οπότε δεν απέχει και τόσο. Ναι, σε μια φωτογράφιση θα είμαι πένα, ok γιατί κάνω κάτι που είναι η δουλειά μου. Αλλά στο real life, σε κάποια φωτογραφία που θα βάλω από την πραγματική μου ζωή και όχι από shooting θα είμαι όπως είμαι», πρόσθεσε.

