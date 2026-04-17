Μεντίλ ενόψει Βόλου: Δεν θα πετάξουμε τη δεύτερη ευκαιρία μας για νίκη στα πλέι οφ

Την πίστη του ότι ο Άρης θα καταφέρει να πανηγυρίσει τη νίκη απέναντι στον Βόλο (18/04, 19.00), εξέφρασε ο αμυντικός των «κιτρίνων», Χαμζά Μεντίλ.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Είμαστε απολύτως εστιασμένοι στα ερχόμενα παιχνίδια. Χάσαμε την πρώτη ευκαιρία να πάρουμε τρεις βαθμούς, όμως, και τα πέντε παιχνίδια που απομένουν στα πλέι οφ είναι σαν τελικοί κι έτσι θα τα αντιμετωπίσουμε. Απέναντι στον Βόλο θέλουμε να παίξουμε όπως παίξαμε στον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Να τα δώσουμε όλα από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό, όπως κάναμε σε εκείνο το παιχνίδι, με στόχο να πάρουμε τη νίκη!».

Ερωτώμενος αν είναι αισιόδοξοι αυτός και οι συμπαίκτες του ότι το τρομερό πρόβλημα του σκοραρίσματος θα λυθεί, απάντησε: «Στο τελευταίο παιχνίδι ήμασταν πολύ άτυχοι… Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό, όμως, και να το σκεφτόμαστε. Πρέπει σε όλα τα παιχνίδια που απομένουν να αγωνιστούμε όπως αγωνιστήκαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Να τα δώσουμε όλα, όπως κάναμε με τον Λεβαδειακό! Αν το κάνουμε, θα έχουμε τις ευκαιρίες να νικήσουμε σε όλους τους αγώνες. Στον αγώνα με τον Λεβαδειακό δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες από το ξεκίνημα, ενώ ήμασταν καλοί και στην άμυνα. Έκανε κάποια λάθη ο διαιτητής κι αυτό ήταν κάτι που επηρέασε το παιχνίδι μας. Παίξαμε καλά και κανονικά έπρεπε να νικήσουμε. Έτσι πρέπει να παίξουμε και στα επόμενα παιχνίδια και να μην σκεφτόμαστε αρνητικά σχετικά με το σκοράρισμα. Αν δημιουργούμε ευκαιρίες, θα έρθουν και τα γκολ!».

Για το τι πρέπει να κάνουν απέναντι στον Βόλο ώστε να έρθει η πολυπόθητη νίκη: «Πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι με στόχο να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό! Είμαστε καλά προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι με τον Βόλο. Όλοι στην ομάδα σκεφτόμαστε θετικά για τον αγώνα που ακολουθεί. Είμαστε ενωμένοι και σκεφτόμαστε ότι πρέπει να παίξουμε όπως στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Πιστεύουμε ότι θα νικήσουμε σίγουρα και ότι θα εκμεταλλευτούμε τη δεύτερη ευκαιρία μας στα πλέι οφ για νίκη».

Σχετικά με το πώς πρέπει ο Άρης μέσα στο γήπεδο να αντιμετωπίσει τον Βόλο για να πάρει τη νίκη είπε: «Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας και θα έχουμε την υποστήριξη των οπαδών μας. Πρέπει από την αρχή να τους δείξουμε ότι θέλουμε να νικήσουμε, ώστε να μας δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση. Αν είναι δυνατόν, θέλουμε να κλειδώσουμε τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο! Δεν πρέπει καν να αφήσουμε τους παίκτες του Βόλου να σκεφτούν ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι. Μπορούμε να τα καταφέρουμε!»