Ναταλία Γερμανού για Τίνα Μεσσαροπούλου: “Έξω από τη ΜΕΘ τη βγάζει”

Στη ΜΕΘ του “Ευαγγελισμού” παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ενώ ταυτόχρονα έστειλε και την αγάπη της στη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (18/04) η παρουσιάστρια του ALPHA έστειλε ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη που υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Μάλιστα, η Ναταλία Γερμανού τόνισε ότι η Τίνα Μεσσαροπούλου δεν φεύγει στιγμή από το πλευρό του, ενώ για τη δημοσιογράφο είχε μιλήσει το ίδιο πρωί και η Κατερίνα Καραβάτου.

«Να στείλουμε κι εμείς τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, που δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη. Να στείλουμε την αγάπη μας και στην Τίνα Μεσσαροπούλου που είναι στο πλευρό του συνέχεια. Έξω από τη ΜΕΘ τη βγάζει, και είναι λογικό, το καταλαβαίνω», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Έμαθα από ανθρώπους που είναι πολύ κοντά ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Συγκρατημένη αισιοδοξία υπάρχει και θα σας πω γιατί. Ο Ευαγγελισμός είναι μια ανάσα από το Μαξίμου, που σημαίνει ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα προς όφελος της αποκατάστασης της υγείας του. Είναι σοβαρό αυτό που του συνέβη. Αλλά είναι ένα περιστατικό στο οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο γρήγορα θα το αντιμετωπίσεις.

Νομίζω ότι από μέρα σε μέρα, πολύ σιγά θα δοκιμάσουν να τον ξυπνήσουν και από εκεί και πέρα να δουν πώς θα ανταποκριθεί ο ανταγωνισμός του. Κουράγιο, δύναμη και τις πιο θερμές μας ευχές για γρήγορα περαστικά», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού.