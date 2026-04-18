MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς νερό για οκτώ ώρες σήμερα το βράδυ περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα οκτώ ωρών θα σημειωθούν σήμερα το βράδυ σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης τo Σάββατο 18/04/2026, από τις 23:00 έως την Κυριακή 19/04/2026 07:00π.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάσταση δικλείδος Φ300 λόγω διαρροής επι τις οδού Διαλογής – Τίμιου Σταυρού της ΔΕ Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μοναστηρίου, Συμμαχική, Κωνσταντινουπόλεως, Παράπλευρη Εθνικής Οδού, Εσωτερική Περιφερειακή, Σοφ. Βενιζέλου, Εμμ. Παππά και τις παρακείμενες οδούς της ΔΕ Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

