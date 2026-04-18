Εύβοια: Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς, άρπαξε φωτιά ενώ ήταν σε κίνηση
Στις φλόγες τυλίχθηκε σε κίνηση αυτοκίνητο το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026) αυτοκίνητο που κινούνταν στον παραλιακό δρόμο στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η φωτιά εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στον παραλιακό δρόμο Μαρμαρίου στην Εύβοια.
Άμεσα έφτασαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν υπήρχε τραυματισμός καθώς ο μοναδικός επιβάτης που ήταν ο οδηγός κατάφερε να βγει γρήγορα από το όχημα.