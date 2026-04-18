Στο Ηράκλειο τη Δευτέρα το τέταρτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στην Κρήτη συνεχίζεται ο προσυνεδριακός διάλογος στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Το προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές», θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 20 Απριλίου, παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Candia Maris, με ώρα έναρξης τις 17:30 και τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Το προσυνέδριο θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.

Θα ακολουθήσει ομιλία του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δήμαρχο Χάλκης, τον πρόεδρο της κοινότητας Φόδελε, έναν tour operator και μία έφορο αρχαιοτήτων.

