Ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη στον Γιώργο Θεοφάνους on air: “Είχε γίνει μια παρεξήγηση μεταξύ μας”

Ο Γιώργος Θεοφάνους έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και ο παρουσιαστής αποφάσισε να λύσει on air μία παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά τους.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» το πρωί της Παρασκευής (17/04) με αφορμή την πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου. Ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε μεταξύ άλλων για τη Μαρινέλλα και τα όσα είπε για τον θάνατό της ο Αντώνης Ρέμος, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας του ζήτησε «συγγνώμη» για κάτι που είχε πει στο παρελθόν και τον είχε στενοχωρήσει.

«Η Μαρινέλλα είχε τον θάνατο που της άρμοζε; Γιατί θεωρούμε όλοι ότι πέθανε στο Ηρώδειο τότε, εκείνο το βράδυ ρε παιδί μου, πάνω στη σκηνή, στο μεγαλείο της», είπε ο παρουσιαστής στον καλεσμένο του και ο Γιώργος Θεοφάνους απάντησε ότι δεν του άρεσε η θέση του Αντώνη Ρέμου σχετικά με το τέλος της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

«Άκου κάτι. Σε άκουσα που το έλεγες και με τη συνέντευξη του Αντώνη. Δεν μου άρεσε εμένα εκείνη την ημέρα που το είπε ο Αντώνης Ρέμος. Δεν κρίνω αυτό που είπε. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, είναι δύσκολο να το λες. Φίλε δεν ξέρω αν είχες συγγενείς που να μην παρακαλάς να φύγουνε, αλλά να παρακαλάς να ηρεμήσουνε. Τώρα είναι και μια δύσκολη μέρα για μένα σήμερα, είναι και το μνημόσυνο της μαμάς μου σήμερα», είπε ο Γιώργος Θεοφάνους.

«Μιλάς για την άλλη μου μαμά τώρα εμένα, τη Μαρινέλλα… Την έχω στο τηλέφωνό μου ακόμα στο “M”… στο “μαμά”. Και τα μηνύματα τα κρατάω. Δεν μπορώ να τα σβήσω. Είναι μέσα στην οικογένειά μου, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα με τη Μαρινέλλα. Στήριξε την Κύπρο μας τόσο πολύ. Έχει πει πράγματα τα οποία μπορεί να μην έγιναν μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν σταθμοί», πρόσθεσε.

Λίγο πριν η συνέντευξη ολοκληρωθεί ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να ζητήσει «συγγνώμη» από τον καλεσμένο του, καθώς ο ίδιος είχε ταχθεί υπέρ της Νατάσας Θεοδωρίδου σε υπόθεση που αφορούσε την παραχώρηση του τραγουδιού «Φεγγάρι μου» στη διαφήμιση γνωστού πολυκαταστήματος, με πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπουγά, γεγονός που είχε στενοχωρήσει τον Γιώργο Θεοφάνους.

«Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλή επιτυχία στο YFSF, την Κυριακή στις 21:00 στον ΑΝΤ1, θα κάτσουμε να το δούμε. Χαίρομαι πραγματικά που ήρθες στον ΑΝΤ1 και χαίρομαι και πραγματικά που τα είπαμε μετά από καιρό. Να είσαι καλά. Να ξέρεις σε εκτιμώ. Πάντα. Το ξέρω ότι με εκτιμάς κι εσύ, το αισθάνομαι. Και επειδή είχε γίνει μια μικρή παρεξηγησούλα μεταξύ μας, είχες στεναχωρηθεί πάρα πολύ, και αν σου έκανα πιο αυστηρή κριτική από ό,τι έπρεπε ή… δεν είναι θέμα κριτικής, αν αισθάνθηκες άσχημα για κάτι που είπα, σου ζητώ συγγνώμη», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ που ξαναήρθα στον ΑΝΤ1 μετά από τόσα χρόνια, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν θέλω να μου πεις συγγνώμη. Σαν μουσικός θέλω να τα ακούσεις αυτά που λες. Γιατί είσαι μουσικός», αποκρίθηκε ο Γιώργος Θεοφάνους.