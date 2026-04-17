Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για τη σεξουαλική κακοποίηση των τεσσάρων παιδιών του – Αθώα η μητέρα

Ένοχο κήρυξε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον 46χρονο πρώην αστυνομικό της Βουλής, για την σεξουαλική κακοποίηση των τεσσάρων ανήλικων παιδιών του και της πρώην συζύγου του.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, το δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην αστυνομικό της Βουλής σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη συν 80 έτη κάθειρξη και τρεις μήνες (εκτιτέα τα 25), ενώ επέβαλε και χρηματική ποινή 13.500 ευρώ.

Η απόφαση δικαστών και ενόρκων ήταν ομόφωνη. Σύμφωνα με την ετυμηγορία των δικαστών, ο πρώην αστυνομικός της Βουλής βίαζε κατ´ εξακολούθηση τα παιδιά του και τη μητέρα τους. Επιπλέον κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία, πρόκληση ενδοοικογενειακών σωματικών βλαβών και βίας και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής.

Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία 5-2 έκρινε αθώα την μητέρα των παιδιών, «λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος». Η 35χρονη είχε κατηγορηθεί και αυτή για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη και πάλι δημόσια», είπε μετά την απαγγελία της απόφασης η 35χρονη εμφανώς συγκινημένη, με τους συγγενείς της να ξεσπούν σε κλάματα.

Ο 46χρονος άκουσε την απόφαση επί της ενοχής του χωρίς να αντιδρά, ενώ στη συνέχεια με προτροπή του συνηγόρου του αποχώρησε σιδηροδέσμιος από τη δικαστική αίθουσα, μην περιμένοντας να ακούσει την απόφαση επί της ποινής. Όμως, η πρόεδρος διέταξε να οδηγηθεί ο καταδικασθείς εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου, ώστε να δηλώσει ο ίδιος ότι ο συνήγορός του αποχώρησε και πως δεν έχει κάποιο αίτημα.

Η δίκη ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου με την ακροαματική διαδικασία να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ανήλικων παιδιών.