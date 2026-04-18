Ζαχαράκη: Η εκπαίδευση δεν πρέπει να ακολουθεί την εποχή, αλλά να τη διαμορφώνει

Για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι παρεμβάσεις πολιτικής στην Εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, καθώς επίσης και για τις παρεμβάσεις αυτές καθεαυτές, στις οποίες προχωρά το υπουργείο Παιδείας, μίλησε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε με αφορμή την παρουσία της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου θα συζητηθούν οι κρίσιμες εξελίξεις της περιόδου.

«Η εκπαίδευση δεν πρέπει να ακολουθεί την εποχή, αλλά να τη διαμορφώνει. Οι πολιτικές που αντέχουν στον χρόνο δεν επενδύουν μόνο σε εργαλεία, αλλά σε αρχές και αξίες», επεσήμανε η κ. Ζαχαράκη και τόνισε ότι μεταρρύθμιση δεν είναι από μόνη της η παρουσία ενός σύγχρονου εργαλείου, αλλά ένα σχολείο «που μαθαίνει στο παιδί να σκέφτεται, να αξιολογεί και να δημιουργεί».

Η υπουργός Παιδείας εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις πολιτικής βασίζονται στο τρίπτυχο ευελιξία – σχολείο που καλλιεργεί δεξιότητες ζωής – επένδυση στους εκπαιδευτικούς.

Όσον αφορά τις εξελίξεις που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι μετατρέπονται σε ευκαιρίες «για ένα σχολείο πιο ανοιχτό, σύγχρονο και δίκαιο». «Επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο ίση πρόσβαση για όλους και μείωση του κόστους για τις οικογένειες», ανέφερε.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, το Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε η υπουργός, «μετασχηματίζεται σε ένα πιο ολοκληρωμένο και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης και στήριξης των παιδιών» και αναπτύσσεται ως ένας «συνεχής μηχανισμός υποστήριξης και όχι μόνο ως εργαλείο προετοιμασίας για την Γ’ Λυκείου».

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Ζαχαράκη ενέταξε τη λειτουργία των διαδραστικών πινάκων, τη διανομή σετ ρομποτικής στα σχολεία και εξειδικευμένων εργαλείων για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία, τη δημιουργία 13 Κέντρων Καινοτομίας (όπου θα προωθείται η συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών, ερευνητών και η τοπικής κοινωνίας), την πιλοτική εφαρμογή εξατομικευμένης εκπαίδευσης παιδιών και εκπαιδευτικών σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς επίσης και την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ειδησεογραφικού και πληροφοριακού εγγραμματισμού.

Η υπουργός Παιδείας, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν αναγκαιότερη των παρεμβάσεων είναι η πλήρης στελέχωση των σχολείων, ξεκαθάρισε ότι «η κάλυψη των κενών είναι ένα δομικό πρόβλημα, που δεν λύνεται με ξόρκια, ανέξοδες και ανέφικτες υποσχέσεις για χιλιάδες επί χιλιάδων προσλήψεις».

Όπως είπε, σχεδόν ένας στους τρεις μόνιμους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σήμερα στα σχολεία, έχουν διοριστεί μετά το 2019, ενώ παράλληλα για καλύτερο και πιο τεκμηριωμένο προγραμματισμό, πρόβλεψη και άμεση ανταπόκριση, το υπουργείο αναπτύσσει την πλατφόρμα «EduPlan».

«Η στήριξη και καλύτερη λειτουργία του δημόσιου σχολείου δεν είναι μόνο θέμα πόρων και προσλήψεων, αλλά οργάνωσης πάνω στα σωστά δεδομένα», σημείωσε η κ. Ζαχαράκη και υπογράμμισε: «Ό,τι σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εντάσσεται και στη λογική τακτοποίησης και νοικοκυρέματος, πραγμάτων που βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν όπως έπρεπε ή μπορούν να γίνουν καλύτερα».