Άνδρας καίγεται ζωντανός μετά από ηλεκτροπληξία στην Ινδία, κυνηγώντας μια μαϊμού – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται ένας άνδρας στην Ινδία να καίγεται ζωντανός μετά από ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά του να διώξει μια… μαϊμού από την ιδιοκτησία του.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο άνδρας με ένα ανοιχτόχρωμο πουκάμισο να έχει εντοπίσει τη μαϊμού και να παίρνει ένα μεταλλικό κοντάρι για να την διώξει.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο άνδρας να κάνει κάποιες κινήσεις και απόπειρες για να τη διώξει, στέλνοντάς την στη διπλανή καλλιέργεια.

Ξαφνικά, όμως, ο άνδρας κάνει πίσω βήματα με το μεταλλικό κοντάρι να βρίσκει σε ηλεκτροφόρο καλώδιο με αποτέλεσμα ο ίδιος να υποστεί ηλεκτροπληξία λόγω της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του μετάλλου, και στη συνέχεια καίγεται ζωντανός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως τελικά να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο.

