Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε το Σάββατο 18 Απριλίου λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.