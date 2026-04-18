Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε το Σάββατο 18 Απριλίου λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές.
Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.
